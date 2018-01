El director de la DGT dice que los conductores "no se enteraron de los avisos" o no tomaron precauciones

El director de la DGT, Gregorio Serrano, ha asegurado que todos los paneles de información en carreteras avisaban desde el viernes del temporal, por lo que "se conocía con antelación y perfectamente la nevada que iba a caer", y ha resaltado que los conductores que quedaron atrapados en la AP-6 no se enteraron de estos avisos o no tomaron las precauciones necesarias.

A pesar de los avisos, para Serrano ha habido conductores que o bien " no se han enterado " o bien no han tomado las precauciones necesarias para circular con su vehículo . De hecho, según el responsable de Tráfico , "muchos vehículos iban sin cadenas", por lo han sucedido accidentes en dicha autopista que han ocasionado el colapso en la vía.

Con respecto al resto de vías, Serrano ha declarado que "afortunadamente no ha habido problemas" en el resto de vías como en la A1 y la A2 . "Afortunadamente, no ha pasado en ninguna otra autopista de gran capacidad", ha añadido. Para el director de Tráfico , la DGT ha sido "consciente" del problema en todo momento y ha informado de que el organismo ha estado trabajando "toda la noche" para solucionar el bloqueo en la AP-6 . "No se ha escatimado en recursos, en horas ni en medios", ha asegurado.