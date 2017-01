Se rapa la cabeza para dar una importante lección a sus alumnos

Un director de un centro escolar ha sabido dar una importante lección de vida a sus alumnos. Jackson Johnston, de 11 años, se cortó sus largos mechones rubios como apoyo a su abuelo, que padece cáncer y que había perdido su cabello.

Sin embargo, ante este bonito y entrañable gesto, el menor empezó a recibir burlas y críticas de algunos de sus compañeros, que le llamaban "calvo" y le gritaban: ¿Por qué te gusta un corte de pelo de un paciente de ´cancer? ¿Te ves como un paciente de cáncer?

Ante tales hechos, la madre del pequeño llamó al director del centro para que intermediara ante las crueles burlas que recibía el menor.

Tim Hadley, el director de la escuela secundaria de Pekin, al escuchar lo que había sucedido, tomó medidas y quiso dar una importante lección a todos los compañeros: quiso raparse delante de todos sus alumnos, para demostrar que no es nada malo no tener pelo. "Nosotros nos tomamos este tema muy en serio, pero pensé, que si uno cree en algo, se tiene que poner en la piel y mostrar, literalmente, su apoyo", señaló a The Des Moines Register.