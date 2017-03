Las siete frutas ideales para picar entre horas

Si te encanta la fruta y estás preocupado por lo que puedas engordar por tomar unas cuantas porciones de estas, aquí te mostramos un pequeño listado de tentempiés sanos que podrás tomar siempre que quieras y que engordan menos de lo que te esperas. Incluso, algunas llegan a sorprender del bajo contenido de azúcar que contienen.

Según publica el diario venezolano ' Noticias 24', los especialistas en alimentación recomiendan que se debe mantener a diario una dieta baja en azúcar, por lo que se debería reducir el consumo de productos que contengan unas cantidades elevadas de este compuesto con el objetivo de prevenir enfermedades futuras.

Algunas personas eliminan de sus dietas las frutas por su contenido calórico y de dulce, sin embargo estas frutas son perfectas para su consumo y por un índice hipocalórico que tienen.

Entre estas frutas están la papaya, que es una fruta que contiene mucha fibra y que por ello compensa los niveles de azúcar en sangre, facilita la digestión y el tránsito intestinal ayudando a la digestión.

Otra es la toronja es una fruta con alto contenido en vitamina C, que también compensa el contenido de azúcar. De acuerdo con estudios realizados por la Universidad de Maryland, la vitamina C no es producida por el cuerpo mismo. Por esta razón es importante consumirla y es ideal para la dieta.

La cereza es otra fruta baja en azúcar. Sí, la cereza. Se acabó el viejo mito de “No tomes cerezas que tienen muchísima azúcar y vas a engordar”. Esta riquísima fruta pertenece al grupo de los antioxidantes, que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares por que contienen melatonina. Con tan solo 87 calorías y ayuda a la prevención de la diabetes por su bajo contenido en azúcar.

Aunque no sea la fruta ni más bonita ni más deliciosa, el kiwi entra en esta gama de frutas bajas en calorías y con un sinfín de ventajas en su consumo. Tiene un alto contenido en potasio, fibra y Vitamina C, se recomienda para personas inmunodeprimidas. Esta fruta conserva las células jóvenes y tiene muy poco contenido en azúcar.

Otras frutas, muchas veces de temporada, económicas y apetitosas como los higos, el melón o las frambuesas cierran esta lista de frutas que puedes tomar entre horas y que te ayudarán a reducir el hambre engordando lo mínimo y con un alto nivel de ventajas.