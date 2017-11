Los hospitales del futuro deberán ser capaces de ofertar una asistencia altamente tecnológica y especializada

Los actuales cambios demográficos y epidemiológicos hacen imprescindible una adaptación de los hospitales para dar respuesta a las nuevas necesidades asistenciales de la sociedad", ha señalado el vicepresidente 1º de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el doctor Ricardo Gómez Huelgas, por tanto deberán ser capaces de ofertar una asistencia altamente tecnológica y especializada y, al mismo tiempo, asegurar una atención global e integradora en una población cada vez más envejecida y con multicomorbilidad.

"En el congreso se discutirán nuevas corrientes de gestión como son la atención individualizada, hospitalización a domicilio, relación con otras especialidades, la importancia de la toma de decisiones compartidas, atención integral del paciente crónico, gestión de la fragilidad y otras relacionadas con la calidad asistencial como el 'do not do' o el 'choosing wisely'".