De indigente que sobrevivía como 'gorrilla' a "George Clooney de la plaza"

Cuando todas las puertas se cierran, se abre al menos una ventana. "Las cerramos para ver si cuando se vuelvan a abrir es como si realmente se abriera algo más en mi vida". Y se abrió una nueva vida para Josete, que empezó con nueva imagen. Era greñudo, canoso y ajado por la depresión. Llevaba 25 años durmiendo en la calle tras una "sucesión de mala suerte". "Aparcar coches y estar así no hace feliz a nadie", cuenta, mirando a su pasado. Su aspecto de 'gorrilla' salvaje, 'La Salvajería', una peluquería de Palma, lo transformó en 'hipster'. En el barrio ni lo reconocían. Ahora ha pasado ya año y medio desde aquello y Josete vuelve a tener canas, pero también una gran sonrisa. Reconoce que la iniciativa "no es un cambio de look solo", porque, afirma, "me ha cambiado la vida". Un año y medio buscando ayuda en privado apenas dio resultado, hasta que este martes colgaron el vídeo en Facebook para revolucionar a las redes sociales. Ahora, no obstante, quiere un trabajo, lo que le falta para que brille, "más allá de lo bonito", como una estrella.