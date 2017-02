Luce pelos, acné y michelines para reivindicar la mujer al natural

Y además... Modelos de distintas razas y tallas reivindican la diversidad de la belleza femenina

La modelo Emily Bador ha publicado una fotografía en la que aparece al natural, sin maquillar, sin depilar, con acné y mostrando los michelines. La joven inglesa de 20 años muestra orgullosa su aspecto a través de esta instantánea reivindicando un aspecto más natural en el mundo del modelaje y la publicidad.

La joven pertenece a un movimiento de reapropiación del cuerpo, según informa The Huffington Post. Bardor defiende el aspecto natural de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad: “no tienes por qué ser perfecta para nadie. No vales menos porque no tengas el estómago completamente plano. No vales menos porque no te depiles las axilas. No eres menos guapa porque tengas cicatrices, estrías, eccemas o acné”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

La normalización de modelos de tallas normales que representan más a las mujeres es una tarea pendiente por las organizaciones de los desfiles, por eso, la modelo apoya su aspecto que muchos critican: “ahora mismo me siento bien con mi cuerpo y puede parecer normal porque soy una modelo de la media, pero si lleváis tiempo siguiéndome, sabréis que lo paso mal por mi aspecto y quiero que las cosas empiecen a normalizarse en este sentido".