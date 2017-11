El abogado de la víctima de 'La Manada': "El asunto se va a ganar"

Uno de los abogados de la acusación particular en el juicio por la supuesta violación grupal en los Sanfermines de 2016, Carlos Bacaicoa, ha asegurado a su llegada al Palacio de Justicia que "el asunto se va a ganar. Yo tengo buenas sensaciones, la verdad". Por otro lado, Agustín Martínez Becerra, abogado de tres acusados ha deseado que las acusaciones no expongan en sus informes finales del juicio "su versión original de los hechos, sino la versión traducida a lo que ha ocurrido realmente en la sala a lo largo de estos diez días".

Sobre sus conclusiones no ha querido adelantar información y ha comentado que no espera "nada del día de hoy, se van a emitir los informes de las acusaciones, nada más". "Las pruebas en las que nos basamos son para el propio informe, ahora no podemos adelantar ninguna, además por una cuestión de deferencias hacia el tribunal y hacia las defensas", ha explicado Bacaicoa.

Por otro lado, el abogado no ha querido dar mayor relevancia a que la sesión de este lunes, por primera vez desde que comenzó el juicio, vaya a celebrarse a puerta abierta . "A mí me resulta un poco irrelevante, aunque si me das a elegir hubiera elegido a puerta cerrada, pero tampoco me parece importante", ha dicho.