Una llamada del amor de su vida le salva: "Blake, estoy a punto de suicidarme"

La historia de amor de Kevin y Blake es de ésas que no pasan desapercibidas. Él tenía 17 años cuando cayó en una depresión que le empujó, según cuenta, a tomar la decisión de quitarse la vida. Pero una llamada, una voz amiga y unas palabras bastaron para salvarle. Diez años después, feliz y casado con Blake, Kevin cuenta su historia para ayudar a otras personas.

Kevin y Blake se hicieron enseguida muy amigos, luego con los años el contacto se hizo menos frecuente. De hecho, antes de la llamada salvadora, hacía un año que Kevin no sabía nada de Blake y cuando le contó a ella lo que estaba a punto de hacer la joven le obligó a prometerle que no lo haría. Unas palabras que le bastaron para no persistir en la intención de quitarse la vida.