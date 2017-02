Por qué le quitaron la custodia de su primera hija a la mujer que ha tenido gemelos a los 64

Los servicios sociales siguen muy de cerca el caso de la mujer que ha sido madre de gemelos en Burgos a los 64 años. Ya se han entrevistado con ella. Intentan esclarecer si Mauricia, que así se llama, está preparada para ser madre después de que le quitaran la custodia de otra niña hace sólo unos años. En 2014, cuando la pequeña tenía tres años, le quitaron su custodia porque la niña se encontraba en situación de desamparo: Desatendida, mal vestida, sin higiene y sin asistir al colegio. Actualmente vive en Canadá con un familiar. La gran incógnita es ¿por qué alguien que tiene recursos económicos para someterse dos veces a fecundación in vitro en Estados Unidos descuida así a su hija? En su pueblo, Palacios de la Sierra, en Burgos, de 730 habitantes, hay mutismo absoluto. Su hermano no quiere hablar a cámara. Los pocos que hablan dicen que Mauricia está prejubilada, que no tiene pareja y que vive sola. Dicen que es una mujer violenta y que no tiene trato con su familia desde hace años.