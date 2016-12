La restricción de matrículas no se aplicará mañana viernes en Madrid

Se adopta esta decisión ante la noticia de que el miércoles noche se llegó hasta la medianoche a niveles de preaviso. Mañana se aplicará escenario 2, que implica la restricción de aparcar en la zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) para los no residentes.

Sabanés ha advertido de que la situación climatológica "sigue siendo mala", por eso ha puesto el acento en reducir los niveles de contaminación para no volver a escenario 3. La delegada no ha avanzado datos sobre multas, algo que se dejará para el final del episodio, y ha querido incidir en el mensaje principal, poner el foco en la salud de la población.



"El mensaje principal es que hay que cumplir las ordenanzas, como decía Esperanza Aguirre hace tiempo, porque la contaminación no tiene que ver con la ideología sino con la salud pública", ha lanzado la edil.



La directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental, Paz Valiente, ha remarcado que sólo por un microgramo no se saltó anoche al nivel de aviso: fue la estación medidora de Villaverde la que se quedó a un microgramo mientras que la de Fernández Ladreda sí llegó a los 200 mg/m3.



Sabanés ha destacado que el protocolo cuenta con excepciones, por ejemplo, "cuando hay que volver a la ciudad". Lo ha dicho pensando en el domingo 1 de enero y en el posible escenario a activar, todo para que la ciudad vuelva a la "normalidad".