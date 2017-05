El misterioso mensaje de socorro en una zona de Australia que perturba a la Policía

La señal de socorro se encontró en Swift Bay,en la remota región de Kimberley en Australia Occidental. La estación de policía más cercana a la señal está en Kalumburu, una comunidad aborigen a más de 70 millas de distancia, informa The Telegraph La policía alquiló un helicóptero para visitar la zona y encontró, pero no había gente. "Hemos hecho una búsqueda terrestre y una búsqueda aérea del área y hay indicios de que puede haber habido alguien acampado allí en un momento dado, pero no está claro hace cuánto tiempo", dijo el sargento mayor Peter Reeves.