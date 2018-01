‘Operación caracol’: un maquinista reconoce que disminuía la velocidad del tren para que le despidieran

La denominada por Cédric Grumiaux, el conductor del tren, como ‘ Operación caracol ’ se basaba en que quería ser despedido para poder aceptar una oferta mejor remunerada en una compañía privada. Pero claro, esto sólo podría ocurrir si era despedido, no si renunciaba al puesto que ocupaba.

Y no sólo eso, el propio Grumiaux asegura, tal y como recoge The Guardian , que hasta 70 compañeros suyosquieren también abandonar la empresa SNCB. Por ello temen una repuesta intimidatoria de los gerentes.

Así, Grumiaux, que retrasó 38 minutos esta semana a los pasajeros que viajaban de Mons a Lieja, ha explicado a la cadena belga Bel RTL: "Se ha respetado la seguridad y no molestamos a los colegas. Aunque hay personas que llegaron tarde, y por eso me disculpo”.

"Lo que sucedió es que cambiaron las reglas durante el juego. De un mes a un año, es injusto. Entiendo que me arriesgue a una multa , en teoría pueden despedirme de inmediato, pero comprenderán que esta opción no me preocupa”, ha indicado el maquinista que quiere ser despedido .