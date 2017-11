Con 23 años, sus pechos siguen aumentando y necesita conseguir 12.000 euros para someterse a una reducción de pecho

Una mujer australiana cuyos pechos no han dejado de crecer desde que tenía 8 años ha pedido ayuda para conseguir 14.000 dólares (unos 12.000 euros) para poder realizarse una operación de reducción de pechos.

Sheridan Larkman tiene 23 años y dos hijos y su actual talla de sujetador es una K. Empezó usando una DD cuando tenía 10 años y, pese a que su madre le aseguró que sus pechos no crecerían mucho más, en el instituto ya usaba una G y tenía que usar sujetadores para adultas, informa Dailymail.co.uk

A esto se unía el dolor que empezaba a sufrir. “Mis pechos están afectando a mi salud. Tengo escoliosis leve, y dolores de espalda y hombros constantes”, señala en la página de Go Fund Me que ha abierto para poder conseguir el dinero con el que poder someterse a una operación de reducción de pecho.

"Los tirantes se clavaban en mis hombros y me dolía la espalda por cargar todo el peso extra. Cuando cumplí 16 años y empecé a usar una copa H, no pude soportarlo más", señala. Sheridan acudió al médico preocupada por si su cuerpo era normal. El médico la tranquilizó y le aseguró que sus pechos se estabilizarían.

"La gente a menudo me miraba boquiabierta por la calle y los hombres me gritaban comentarios groseros. Comprar ropa es una pesadilla. Si compro una talla 10 (una talla 38) para que se ajuste a mi cintura, mis pechos no caben en la parte superior ", revela. Ahora, tiene que encargar sujetadores especiales.