La red enloquece con este 'divertido' regalo de una madre a su hija por Navidad

El regalo de una madre a su hija por Navidad se ha hecho viral. Shelby Donovan, una joven de 18 años residente en Nueva Orleans (EEUU), se quedó sin palabras al abrir el regalo que le había hecho su madre el Día de Navidad. Lo abrió delante de toda la familia, y según señala, su cara era una mezcla de vergüenza y sorpresa: "Yo estuve mirando el regalo durante un largo tiempo, tratando de imaginarme cualquier otra cosa que pudiera ser, además de un juguete sexual", señaló la joven a The Huffigton Post. " ¿Quién querría decir que era 'eso' en frente de su familia? NADIE".

Como es natural, toda la familia se echó a reír, pensando, evidentemente, que su madre le había regalado un consolador. "¿De verdad crees que te voy a regalar un consolador para Navidad?, dijo mi madre".

Pero todo se esclareció cuando la joven sujetó el regalo de la forma correcta, ya que lo había abierto al revés, y en realidad era un práctico portavasos de color rosa.

"La reacción de mi abuela fue la mejor. Ella me dijo: "negocios por la mañana, diversión por la noche", señaló la joven. La joven compartió las fotos a través de su cuenta de Twitter, y el regalo se hizo viral: más de 80.000 RT en unos días. Asimismo, la joven asegura que el portavasos es "muy eficiente", pero que solo lo usará en su casa.

MY MOM HANDED ME A GIFT SO I OPENED IT AND SCREAMED REALLY LOUD BECAUSE I THOUGHT SHE GOT ME A DILDO BUT ITS REALLY JUST A YETI CUP HOLDER pic.twitter.com/bLJnTxDf1B