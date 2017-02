El ayuntamiento de Madrid baja los precios de sus guarderías entre un 7 y un 78 %

El Ayuntamiento de Madrid bajará los precios de su red de escuelas infantiles de entre el 7 y el 78 por ciento en concepto de escolaridad para el curso 2017-2018 y con un techo de gasto que, en el caso más elevado, no superará los 300 euros al mes, han informado este lunes los delegados de Economía y Equidad, Carlos Sánchez Mato y Marta Higueras, respectivamente, minutos antes de que la cuestión pasara por la comisión del ramo.

Así, una familia con una renta inferior a los 5.644 euros per capita pasará de pagar por cuota de escolaridad de los 64 euros al mes en el curso 2016-2017 a 14, lo que supone una caída del 78 por ciento. En el siguiente tramo (por encima de los 5.644 euros) se pasa de 104 euros a 54, una rebaja del 48 por ciento. Igualmente se elimina el suplemento para bebés de cero a un año, que era de 48 euros. El horario ampliado se mantiene en los 12 euros.

La reducción se aplica en todas las categorías, incluso en las más elevadas. Los nuevos previos comenzarán a regir en las dos escuelas de gestión directa (El Sol y La Paloma) y servirán de referencia para las posteriores licitaciones.

Higueras ha contestado a la prensa que se sigue en negociaciones con la Comunidad para evitar que los niños de las escuelas municipales no puedan acceder a las becas de comedor dado que el Gobierno regional considera a estos centros como privados al salirse de su red. "Nos quieren dar catalogación de escuelas privadas pero no lo somos", ha contestado. "No perdemos la esperanza. Trataremos de revertirlo", ha expuesto.

Exención del 100 %

La reducción será del cien por cien para los alumnos en acogimiento residencial cuya guardia o tutela corresponda al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. También en el caso de los escolarizados al amparo de los acuerdos por la consejería de Educación, Juventud y Deporte con el Instituto, con la dirección general de Instituciones Penitenciarias y con la dirección general de la Mujer.

Igualmente para los alumnos cuya familia sea beneficiaria de la Renta Mínima de Inserción. La exención total se aplicará a los menores en situación de extrema vulnerabilidad y a las familias en procesos de intervención social, a menores víctimas de violencia de género.

La reducción será del 50 por ciento para el pago de la cuota de escolaridad y, en su caso, de horario ampliado, a favor de escolarizados con circunstancias sociofamiliares que impliquen riesgo para su atención y cuidado. El 50 por ciento también se aplicará en la cuota de escolaridad a favor de los menores de cuatro meses que se inscriban en la escuela infantil hasta su efectiva incorporación al centro, que se producirá cuando cumplan los cuatro meses.

El dictamen de la comisión ha contado con el respaldo de Ahora Madrid y Ciudadanos, el rechazo del PP y el PSOE se ha descolgado, a pesar de que siempre ha mostrado su apoyo a esta decisión, reservándose el voto al Pleno.

En la comisión, Carlos Sánchez Mato ha explicado que la reducción tarifaria sirve para facilitar el acceso de las familias a las escuelas infantiles. Las críticas han venido del concejal del PP, Íñigo Henríquez de Luna, que ha preguntado "cómo financiará el Ayuntamiento este milagro del pan y los peces" cuando el coste por niño en una de las dos escuelas de gestión directa es de 1.472 euros al año mientras que en las de gestión indirecta cae a 472. "Esto es marxismo... pero de Groucho", ha criticado.

Sánchez Mato le ha afeado que si el PP ve tan fácil bajar las tarifas por qué no lo hicieron en su momento. "Sólo pusieron piedrecitas para ver si así no se accedía a las escuelas infantiles públicas", ha lanzado. En cuanto a cómo se financiará, el delegado ha sido contundente: "con el superávit".