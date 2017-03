El reto del chile más picante del mundo

“Este es el chile más picante del mundo. Y aunque realmente no tengo ganas de hacerlo, es un reto”, es lo que explica el adolescente inglés en la publicación que acompaña al vídeo en la página de Facebook 'Crazy Kids'. La secuencia muestra como el joven se prepara para comer el chile, explica lo que es y lo prueba. Pero tarda poco en asegurar que “esto es la muerte”, en referencia al extremo picor del producto. Y si eso pareciese poco ‘castigo’, el joven vuelve a comer más chile. Tras ello comienza a escupir, a toser y a salpicar todo lo comido. En ese momento decide que lo mejor es intentar beber leche, algo que calma bastante el ardor en la boca. “Es lo más picante que he probado en mi vida”, explica en el vídeo, antes de decir que “mi lengua está en llamas”. Sin duda es un reto que no es recomendable realizar.