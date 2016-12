La vuelta a casa más emotiva

Hoy es el día de papá, de Laura, de Noemí y de todos los que ansían estar con los suyos. Sara se abraza eternamente a su padre que la besa y la acaricia después más de dos años sin verla. Blanca no para de llorar y achuchar a toda su familia. Lleva seis meses en Glasgow y hoy se estrena en la vuelta a casa. Lágrimas de felicidad del padre que no suelta a su niña o del abuelo dispuesto a todo. Día de abrazos pendientes, besos apasionados, lágrimas inevitables y ganas de que no se marchen nunca.