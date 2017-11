Un youtuber español asegura que la Tierra es plana y Pedro Duque le contesta en la Red

Ibáñez cuenta con más de 90.000 subscriptores en un canal que se llama “La verdad al descubierto”. Aunque repasando sus vídeos parece que las verdades que él mismo asegura que saca a la luz no dejan de ser teorías sin ningún fundamento más allá de la imaginación de su mente.

“La Luna no es lo que crees”, “Mensajes ocultos en el anuncio de la Lotería de Navidad 2017 ”, “La extraña conversación del Papa con los astronautas de la ISS” y la ‘obra maestra’ por la que ha saltado a la fama “La prueba definitiva de que la Tierra es plana ” son algunos de los vídeos que se encuentran en su canal de Youtube.

Pero Ibáñez no contaba con un factor sorpresa: la respuesta de Pedro Duque a su rocambolesca teoría. “Me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la tierra sea plana - no como broma. Alucino que haya un youtuber en Español con 88000 inscritos sobre este tema...”, ha escrito el astronauta español a través de su cuenta personal de Twitter .

Y aunque no mencionó al susodicho conspiranoico , este supo del mensaje de Duque y no ha dudado en contestarle agradeciendo la mención. Incluso en su tuit intenta explicar brevemente su teoría . Pero como era de esperar, y debido a su base nada fundamentada, el astronauta español aún no le ha contestado.