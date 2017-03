Los tacones a debate

Hemos trasladado a la calle el debate que en pocas horas se producirá en el Parlamento británico. ¿Se puede obligar a una mujer a ir con tacones al trabajo? La inmensa mayoría de la españolas, lo ven discriminatorio. Piensan que se puede ir adecuadamente vestida con un zapato plano y que no se puede obligar a nadie a calzarse un zapato que además es poco recomendable para la salud. En España existe un caso de una mujer que llevo el asunto a los tribunales y el juez le dió la razón. El uso de tacones "es innecesario y no solo no aporta ningún beneficio sino que, por el contrario, puede perjudicar la salud de las trabajadoras" añadía la sentencia.