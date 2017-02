Economía avisa de que protegerá los derechos de los contratos predoctorales y no permitirá cambios si se han producido

La secretaria de Estado de Ciencia e Innovación, Carmen Vela, ha asegurado este jueves 23 de febrero, su compromiso de proteger los derechos de los contratos predectotales. "No podemos permitir si hubiera algún cambio en el modelo de contratación", ha señalado El PSOE denunció la pasada semana que la Seguridad Social ha cambiado, sin previo aviso y de forma retroactiva, los contratos de los jóvenes investigadores que disfrutan de una beca predoctoral, es decir, licenciados que están haciendo la tesis y trabajan para la universidad. Según aseguraba, estos contratos, que eran de obra y servicio, han pasado a ser contratos en prácticas.

Por su parte la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) informó recientemente de que en 2014 realizó una consulta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el fin de plantear una solución a las "disfunciones" que se estaban produciendo en los contratos

predoctorales al adaptarlos a lo establecido en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y planteaban la necesidad de crear una nueva figura de contratación.

"Somos absolutamente ajenos; nosotros financiamos, no contratamos, ha afirmado Vela durante su intervención en el Foro España Innova, al tiempo que ha indicado que los documentos de la CRUE y el CSIC "dicen que el cambio de contrato no tiene ningún impacto en las condiciones laborales". Así, ha asegurado que se trata de un contrato predoctoral recogido en la Ley de la Ciencia, que "implica que no pueden perder derechos".

Vela, que también ha desvelado que este mismo miércoles se reunió a petición propia con la Federación de Jóvenes Investigadores y con la asociación Ciencia con Futuro para estudiar el caso, ha reconocido que existe un cambio en relación a la tarjeta sanitaria, ya que no se puede obtener sin contrato de más de cuatro años, aunque también ha precisado que sí se puede obtener el certificado sanitario sustitutorio.

"Si este es el problema, vamos a intentar solucionarlo, ha afirmado Vela, que también ha solicitando una reunión con el secretario de Estado de Empleo. Así, ha añadido que desde su departamento han dedicado "especial atención a los contratos predoctorales que es la primera salida de los jóvenes universitarios".

RONDAS DEL PACTO POR LA CIENCIA

Por otro lado, la secretaria de Estado ha recordado que el ministro de Guindos anunció el pasado 30 de enero su compromiso por sacar adelante un pacto por la Ciencia. En este sentido, Vela ha adelantado que la semana que viene terminarán la primera ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios.

Así, ha subrayado su voluntad de aprobar dicho pacto "para aumentar el número de investigadores; para hacer una gestión más eficaz y flexible; para mejorar la colaboración público-privada; para mejorar la agenda ciudadana".

"Necesitamos decir a la sociedad que estamos aquí para hacer que la vida de los ciudadanos sea mejor y tenemos que trabajar en una financiación estable y creciente".

Respecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Vela ha resaltado lo importante que es para el mundo de la ciencia que éstos salgan adelante. "Sin que haya incremento nosotros ya tenemos incremento, por la estructura de la agencia y el dinero estructural que muchas veces no se puede gastar", ha aseverado.

También ha afirmado que el número de mujeres en el sector sigue siendo "un lastre para la ciencia", aunque ha matizado que desde su departamento están satisfechos de que la tasa del número de investigadoras españolas este por encima de la media europea.

Por último, la secretaria de Estado ha abogado por combatir el déficit que tiene España de atraer investigadores y ha destacado el importante papel que les queda a las empresas para, también atraer talento. En este contexto, ha resaltado los éxitos que, a su juicio, está dejando el programa Horizonte 2020.