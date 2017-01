Lo más descargado de la App Store: Enlight, Monopoly Game, iDoceo y Minecraft: Pocket Edition

Enlight y WhatsApp Messenger son las aplicaciones, de pago y gratuita, para iPhone más descargadas en la App Store en la semana del 9 al 15 de enero, mientras que para iPad, las más populares son iDoceo - cuaderno de notas del profesor y Netflix, de pago y gratuita, respectivamente.

En el caso de los juegos, Monopoly Game es el título de pago más descargado para iPhone, y Super Mario Run ocupa el primer puesto de los gratuitos. Para iPad, el juego de pago más popular de la semana es Minecraft: Pocket Edition, y el gratuito, Bubble Witch 3 Saga.

Estas son todas las listas completas de descargas de aplicaciones y juegos, gratuitos y de pago, para iPhone e iPad en la App Store, durante la semana del 9 al 15 de enero.

PARA IPHONE

Top 10 - 'Apps' de pago

1. Enlight (Lightricks)

2. Afterlight (Afterlight Collective)

3. Escáner para Mí - Escáner PDF para Documentos (Apalon Apps)

4. Monopoly Game (Electronic Arts)

5. Full Fitness: Entrenador de ejercicio (Mehrdad Mehrain)

6. Facetune (Lightricks)

7. LightX - Editor de fotos avanzada (Andor Communications)

8. Assassin's Creed Identity (Ubisoft)

9. Pixomatic - layer based photo editor (Qube)

10. 7 Min Workout - Tabla de 7 Minutos (Fitness Guide)

Top 10 - 'Apps' gratuitas

1. WhatsApp Messenger (WhatsApp)

2. Wallapop - Compra y vende cerca de ti (Wallapop)

3. YouTube - ve y comparte vídeos y música (Google)

4. Instagram (Instagram)

5. Tigerball (Georgios Kanellopoulos)

6. Messenger (Facebook)

7. Facebook (Facebook)

8. Google Maps: Navegación y tránsito (Google)

9. Amazon Móvil (Amazon)

10. Spotify Music (Spotify)

Top 10 - Juegos de pago

1. Monopoly Game (Electronic Arts)

2. Assassin's Creed Identity (Ubisoft)

3. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

4. Geometry Dash (RobTop Games)

5. Plague Inc. (Ndemic Creations)

6. The Binding of Isaac: Rebirth (Nicalis)

7. Automatic Call or Recording. (Nguyen Thoang)

8. Reigns (Devolver Digital)

9. Take Off - The Flight Simulator (astragon Entertainment)

10. Monument Valley (ustwo Games)

Top 10 - Juegos gratuitos

1. Super Mario Run (Nintendo)

2. Stop - El Famoso Juego de Palabras (Fanatee)

3. Clash Royale (Supercell)

4. Preguntados (Etermax)

5. Bubble Witch 3 Saga (King)

6. Block! Hexa Puzzle (BitMango)

7. Legacy of Discord - Furious Wings (Youzu Games Hongkong)

8. Star Wars: Force Arena (Netmarble Games)

9. Rolling Sky (Cheetah Technology)

10. Oculto juego por la mama 2 - escapar del juego (hap)

PARA IPAD

Top 10 - 'Apps' de pago

1. iDoceo - cuaderno de notas del profesor (Bert Sanchis)

2. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

3. Procreate (Savage Interactive)

4. Gatito: mi mascota favorita (Fox and Sheep)

5. Duet Display (Duet)

6. GoodNotes 4 - Notes & PDF (Time Base Technology)

7. Toca Hair Salon 3 (Toca Boca)

8. PDF Expert 5 - Lee, rellena, anota y firma PDFs (Readdle)

9. Assassin's Creed Identity (Ubisof)

10. Escáner para Mí - Escáner PDF para Documentos (Apalon Apps)

Top 10 - 'Apps' gratuitas

1. Netflix (Netflix)

2. Tigerball (Georgios Kanellopoulos)

3. iPad App para WhatsApp - Gratuito (filipe ferreira)

4. Bubble Witch 3 Saga (King)

5. Star Wars: Force Arena (Netmarble Games)

6. Super Mario Run (Nintendo)

7. YouTube - ve y comparte vídeos y música (Google)

8. Clash Royale (Supercell)

9. Wallapop - Compra y vende cerca de ti (Wallapop)

10. GHVIP Oficial (Mediaset España)

Top 10 - Juegos de pago

1. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

2. Gatito: mi mascota favorita (Fox and Sheep)

3. Assassin's Creed Identity (Ubisoft)

4. Geometry Dash (RobTop Games)

5. Monument Valley (ustwo Games)

6. The Room (Fireproof Games)

7. Five Nights at Freddy's: Sister Location (Scott Cawthon)

8. GeoExpert - Geografía de España (Nerea Sanchez Dominguez)

9. Bridge Constructor (Headup Games)

10. 60 Seconds! Atomic Adventure (Robot Gentleman)

Top 10 - Juegos gratuitos

1. Bubble Witch 3 Saga (King)

2. Star Wars: Force Arena (Netmarble Games)

3. Super Mario Run (Nintendo)

4. Clash Royale (Supercell)

5. Block! Hexa Puzzle (BitMango)

6. Oculto juego por la mama 2 - escapar del juego (hap)

7. Horse Adventure: Tale of Etria (Ubisoft)

8. Rolling Sky (Cheetah Technology)

9. My Talking Hank (utfit7)

10. Castle Creeps TD (Outplay Entertainment)