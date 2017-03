Identificada la más pura y grande estrella fallida

Astrónomos han identificado una enana marrón que rompe récords (una estrella demasiado pequeña para la fusión nuclear) con la composición "más pura" y la mayor masa conocida para estos objetos.

El objeto, conocido como SDSS J0104 + 1535, es un miembro del llamado halo o confín exterior de nuestra galaxia, compuesta de las estrellas más antiguas. Los científicos informan del descubrimiento en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Las enanas marrones son intermedias entre los planetas y las estrellas de pleno derecho. Su masa es demasiado pequeña para la plena fusión nuclear de hidrógeno al helio (con la consiguiente liberación de energía), pero suelen ser significativamente más masivas que los planetas.

Situada a 750 años luz en la constelación de Piscis, SDSS J0104 + 1535 está hecho de gas que es alrededor de 250 veces más puro que el Sol, por lo que consta de más de 99,99% de hidrógeno y helio. Se estima que se formó hace unos 10.000 millones de años y las medidas también sugieren que tiene una masa equivalente a 90 veces la de Júpiter, por lo que es la enana marrón más masiva encontrada hasta la fecha.

Anteriormente no se sabía si las enanas marrones se podían formar a partir de ese gas primordial, y el descubrimiento señala el camino a una población aún no descubierta de enanas marrones extremadamente puras del antiguo pasado de nuestra galaxia.

El equipo de investigación fue dirigido por ZengHua Zhang, del Instituto de Astrofísica de Canarias. "Realmente no esperábamos ver enanas marrones tan puras. Al haber encontrado una, a menudo esto sugiere una población mucho más grande hasta ahora no descubierta; yo estaría muy sorprendido si no hay muchos objetos más por ahí esperando para ser encontrado."

SDSS J0104 + 1535 ha sido clasificado como ultra subenana de tipo L utilizando su espectro óptico y infrarrojo cercano, medido con el Very Large Telescope (VLT) del European Southern Observatory. Esta clasificación se basó en un esquema establecido recientemente por Zhang.