Investigadores de todo el mundo buscarán del 5 al 12 de abril la perimera imagen de un agujero negro

Investigadores de todo el mundo, aglutinados en el proyecto Telescopio Event Horizon (EHT), se están preparando para crear lo que podría ser la primera imagen de un agujero negro.

El proyecto es el resultado de la colaboración entre equipos que gestionan radiotelescopios en todo el mundo y un equipo en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachussetts) que reunirá los datos obtenidos equipos y, con suerte, crear una imagen.

Cada uno de los 12 grupos participantes utilizará el equipo que se ha instalado para el proyecto para registrar los datos recibidos a una longitud de onda de 230 GHz durante el 5 de abril hasta el 14.

Los datos serán grabados en discos duros que serán enviados al MIT Haystack Observatory en Massachusetts, donde un equipo coserá los datos juntos utilizando una técnica llamada interferometría de matriz basal muy larga, creando la ilusión de un solo radiotelescopio grande como la Tierra. El agujero negro que se enfocará es el que se cree que está en el centro de la galaxia de la Vía Láctea: Sagitario A .

Un agujero negro no se puede fotografiar, por supuesto, la luz no puede reflejar o escapar de ella, por lo tanto, no habría nada para capturar. Lo que el equipo espera capturar es la luz que rodea el agujero negro en su horizonte de eventos, justo antes de que desaparezca.

Sagitario A se encuentra aproximadamente a 26.000 años luz de la Tierra y se cree que tiene una masa de aproximadamente cuatro millones de veces mayor que el Sol; también se cree que su horizonte de sucesos es de aproximadamente 19 millones de kilómetros de diámetro. A pesar de su enorme tamaño, todavía sería más pequeño que un picotazo en nuestro cielo nocturno, de ahí la necesidad de la variedad de radiotelescopios.

Los investigadores creen que la imagen que se creará se basará en un anillo alrededor de una gota negra, pero debido al efecto Doppler, debe ser visto como una media luna. Se espera que el procesamiento en Haystack dure muchos meses, lo que significa que no deberíamos esperar ver una imagen divulgada hasta 2018.