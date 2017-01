Meitu, la aplicación de retoque facial que triunfa en China

Meitu, una aplicación de retoque de imágenes, ha generado una gran expectación en China, especialmente entre los jóvenes. La aplicación es capaz de embellecer los rostros al más puro estilo de los 'animes' japonenes, según informa 'Cnet'.

Meitu se lanzó en 2008 y, desde entonces, ha logrado más de mil millones de descargas y sus casi 460 millones de usuarios retocan casi 6.000 millones de imágenes al mes.

Gracias a su sistema de reconocimiento facial, el programa es capaz de adelgazar, blanquear y tersar la piel, afinar la nariz y agrandar los ojos con sus numerosos filtros, parámetros considerados como el ideal de belleza en la mayoría de los países asiáticos.

La compañía no ha dejado pasar la opotunidad y ha mostrado cómo serían los rostros de algunos personajes populares tras dejar actuar su aplicación. El resultado es asombroso.

