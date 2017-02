Sombrío panorama para el fundamental fitoplanctón en el Océano Austral

Aumenta la incertidumbre sobre el futuro de las plantas unicelulares en la base de la cadena alimentaria del Océano Austral, que juegan un papel clave en la reducción del carbono atmosférico.

Se espera que una serie de factores de estrés inducidos por el clima, desde el calentamiento de los mares al aumento de la acidificación oceánica hasta la reducción de la salinidad y el hielo marino, alteren las comunidades fitoplanctónicas a través del Océano Austral.

Pero una revisión de las últimas investigaciones científicas, realizada por Stacy Deppeler, estudiante de doctorado en IMAS (Institute for Marine and Antacrtic Studies) de la Universidad de Tasmania, ha revelado que una clara tendencia de cómo estos factores no afectan al fitoplancton del Océano Austral no se hará evidente hasta mediados de siglo, momento en el cual los cambios pueden ser demasiado avanzados para mitigarlos o revertirlos.

"Si bien una parte fundamental del ecosistema está cambiando de maneras que podrían tener implicaciones globales, hay incertidumbre sobre exactamente cuáles serán los cambios y su impacto", dijo Deppeler.

"Es poco probable que podamos identificar tendencias claras hasta alrededor de 2050, momento en el que probablemente habrán ocurrido grandes cambios en las comunidades fitoplanctónicas y será demasiado tarde para considerar mitigarlas. El fitoplancton es importante porque toda la vida marina en el Océano Austral depende en última instancia de ellos como fuente de alimento", dijo.

También extraen carbono al fotosintetizar --explica-- y lo captan en el océano profundo cuando se hunden en el fondo marino. El nivel de carbono atmosférico sería alrededor del 50 por ciento más alto sin la absorción proporcionada por el fitoplancton del Océano Austral.

Los cambios en las comunidades de fitoplancton podrían tener implicaciones significativas para nuestro medio ambiente y clima. La investigación muestra que parece haber una tendencia hacia el fitoplancton celular más pequeño, que puede afectar su valor nutricional para los depredadores y la cantidad de carbono capturado por la bomba de carbono.

Los cambios en la capacidad del fitoplancton para fotossintetizar y crecer, o los cambios en la estructura de la comunidad de fitoplancton de células grandes que contienen mucho carbono a células más pequeñas que no tienen tanto, afectará la cantidad de carbono que se hunde en el océano profundo.

Pero entender exactamente lo que está sucediendo es difícil debido a la complejidad de los factores de estrés que afectan al fitoplancton, el tamaño y la diversidad regional del Océano Austral, y los retos logísticos de realizar investigaciones allí.

"Si bien los cambios en el fitoplancton pueden ocurrir con bastante rapidez, tardarán mucho tiempo en revertirse. Aunque actualmente se desconoce si la tasa de cambio ambiental superará la capacidad del fitoplancton del Océano Austral de adaptarse, es inevitable que los cambios en el Océano Austral influyan en la cadena alimenticia allí, la biogeoquímica del océano y la retroalimentación sobre el clima", dijo Deppeler.