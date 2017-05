¿Qué hacer para protegernos frente a una nueva amenaza como 'WannaCry'?

Los 200.000 equipos infectados por el 'ransomware' WannaCry no lo convierten en la mayor amenaza de la historia; el gusano Blaster, por ejemplo, afectó a varios millones de sistemas en 2003. Pero no hay ninguna duda de que sí ha sido una de las más graves, especialmente si se atiende a su rapidez de propagación y al perfil de las organizaciones afectadas.

Pero a veces sucede que el no parcheado no es una cuestión de pereza o negligencia, especialmente en entornos donde conviven programas antiguos cuyo funcionamiento resulta crítico p ara la organización. En estos casos, el parcheado puede resultar incompatible con estos programas, impedir su funcionamiento y paralizar una compañía, convirtiendo este proceso en algo mucho más complejo de lo que parece.

Asimismo, hay que segmentar redes empresariales . Configurar la red en diferentes subsistemas, especialmente si la organización no es capaz de realizar parcheados a tiempo por cualquier motivo de peso. Desde G DATA explican que esto no asegura que no se vaya a producir la infección, pero sí que, en caso de que se produzca, el brote será acotado a un área concreta en lugar de propagarse por toda la red.

Resulta imprescindible formar a los empleados . Puede que los cursos de formación interna no sean una rutina en la mayoría de las organizaciones y puede que no sean divertidos, aunque no tendrían por qué no serlo, pero podría suponer la diferencia entre actuar a tiempo y minimizar un problema incipiente a que este derive en catástrofe o parálisis total.