El astrofísico Benjamín Montesinos, sobre si el hombre volverá a la Luna en la era Trump: "Es imposible hacerlo"

El doctor en Ciencias Físicas Benjamín Montesinos ha valorado la intención de Donald Trump de que Estados Unidos vuelva a mandar astronautas a la Luna. Si bien considera que regresar al satélite es "obviamente posible", no lo podrá ser mientras Trump siga como presidente de Estados Unidos por varias razones.

"El proyecto que él pretende es inviable en siete años desde muchos puntos de vista, tanto económico como tecnológico; debería paralizar la industria espacial del país y los proyectos para volcarse en eso y no creo que las circunstancias estén ahora mismo para que se de esa situación", ha detallado el astrofísico, que no niega que a largo plazo se pueda repetir este hecho tan histórico como lo fue en su día en 1969.

A su juicio, a corto plazo, que es lo que según el experto pretende Trump, la llegada a la Luna "es inviable", en primer lugar, porque en la actualidad la NASA no tiene ningún vehículo propio para transportar astronautas. De hecho, los astronautas que viajan a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) lo hacen en cohetes rusos.

"No sé muy bien a cuento de qué viene esta cosa, algo que dijo públicamente es bastante absurda, como 'vamos a establecer una base en la Luna como plataforma para ir a Marte y otros mundos más lejanos", critica el experto, que lo compara a una "película".

No obstante, construir bases en la Luna sí es uno de los proyectos conceptuales que tienen diversas agencias internacionales en mente, como por ejemplo, la europea (ESA). "Hay una división que se está dedicando a estudios para ver la posibilidad de que en el futuro, a medio o largo plazo, se pueda colocar una base en la Luna, pero hay que ir paso por paso", apunta.

En cualquier caso, Montesinos señala que sí es "posible" volver a viajar al satélite. "La ingeniería está preparada, pero hay que desarrollar todo el programa, ahora mismo no existe esa tecnología porque no se ha puesto sobre la mesa ni el dinero ni el plan, pero obviamente, llegar a la luna es posible siempre y cuando se haga con tiempo y planificado, no así como así", asegura el astrofísico.