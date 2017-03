¡Pleno! Sara fascina a los coaches y llena el escenario de alegría y buen rollo

Esperaron casi hasta el final de la canción pero Bisbal, Rosario y Orozco le dieron al botón. El buen rollo y la alegría que transmitía Sara al cantar ‘Something’s got a hold on me’ no podía quedarse sin premio. Cuando la vieron, las bromas con su pelo y el de Rosario se sucedieron una tras otra y, aunque los tres lucharon mucho por ella, Sara se quedó con Rosario porque la sigue desde hace mucho tiempo.