Amanda no consigue pasar a la siguiente fase pero hace que Bisbal se derrita

Amanda con sus apenas siete añitos ha conseguido dejarnos a todos boquiabiertos cantando por la mismísima Adele. 'Rolling in the deep' ha sido la canción elegida por esta pequeña de Barcelona que, pese a no haber conseguido pasar a la siguiente fase, ha conquistado a los miembros del jurado. Estamos seguros de que "Princesa Amanda", como Antonio Orozco le ha llamado, tendrá un gran futuro en el mundo de la música. ¡Ánimo, campeona!