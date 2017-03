Orozco, arrepentido de no haberse girado con Javi: “Vaya equivocación más grande”

Aunque lo dudó mucho, Antonio Orozco no le dio al botón con la actuación de Javi. No sabía si estaba tocando la guitarra o no y decidió no girarse. Cuando vio que sí estaba tocando en directo se arrepintió muchísimo: “Lo has hecho muy bien, la verdad es que me arrepiento mucho de no haberme dado la vuelta”. Al coach se le vio muy afectado y le intentó dar un consejo para una futura ocasión: “Con la voz qué tienes ven con tu guitarra y canta tú solo, no habrá ni una sola silla qué no se dé la vuelta”. Cuando Javi ya se había ido de plató, Antonio seguía pensando en su error: “Vaya equivocación más grande por mi parte”.