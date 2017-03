Paula y su ‘Wake me up before you go go’ no consiguen que los coaches se giren

Sus dos grandes pasiones son los animales y la música, sobre todo la que es en inglés. Por eso Paula, de 11 años, eligió el tema ‘Wake me up before you gogo’. Una canción con la que llenó el plató de ‘La Voz Kids’ de alegría y buen rollo aunque no consiguió que ningún coach se girase. Paula dijo que no pasaba nada y que el año que viene volverá otra vez a ver si hay más suerte.