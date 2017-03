El sentimiento de Lucía cantando ‘Skinny love’ convence a Rosario

Aunque luego se arrepintieron de no darse de la vuelta, solo Rosario pulsó el botón para que Lucía estuviese en su equipo. El sentimiento con el que cantó 'Skinny love' la conquistó y como ella dijo "no podía dejar de darme la vuelta". Bisbal estuvo a punto de hacerlo pero cree que la canción no le dejó explotar todo lo que tiene dentro.