Propósito de año nuevo: ¡aprovechar el tiempo!

¡Empieza 2018! Y eso significa hacer la típica lista de propósitos. Ir al gym, dejar los vicios, comer sano… todo esto está muy bien, pero en Mark Maddox no nos gusta lo típico y te proponemos algo mejor, no perder el tiempo.

¿Ya has hecho tu lista de propósitos para el nuevo año ? En Mark Maddox creemos en el poder del momento, en sacar el máximo partido de cada segundo . Por eso nos parece una idea genial pensar en otro tipo de propósitos. ¡¡Este año ve a por todo!! Declárate a ese chico o a esa chica que te gusta, si no lo haces nunca sabrás qué podría haber sido. Apúntate a ese curso que siempre has querido , swing, canto, da igual lo que sea o lo friki que parezca. Escápate a la playa con tus colegas, da igual que haga frío, sabréis montaros una buena fiesta. Móntate una ruta de festivales alternativos , no dejes que te pillen sin entrada. Renueva tu perfil en redes sociales con momentazos que dejen a todos con la boca abierta. Vamos, pásalo bien en cada momento, que este año está para vivirlo .