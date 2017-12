Vive el verano de tu vida: ¡gana un momento Arenal Sound!

Si te va la música, si no puedes vivir sin ella… no te puedes perder el festival del verano. Ahora, con la compra de tu reloj Mark Maddox puedes irte al Arenal Sound por todo lo alto. ¡Participa now!

El cartelazo que estabas esperando con los mejores grupos del momento. El mejor ambiente. El ritmo no puede parar! Será en Burriana del 31 de julio al 5 de agosto y está claro que no puedes faltar. Con este momento #MENOW Arenal Sound no te faltará de nada. Primero, porque tendrás 4 abonos VIP para ti y para tus colegas . Además, tendrás alojamiento en la zona de descanso deluxe , acceso a las zonas VIP con terraza y descuentos especiales y centro de acreditaciones sin colas para que no te pierdas ni un segundo de lo que pasa en el escenario. ¡Un planazo!