Gala 6: Alyson Eckmann y Sergio Alcover - Barbie y Woody - Hay un amigo en mí

Aly y Sergio nos han conquistad con su particular versión de ‘Toy Story’. Jorge, su capitán, se ha mostrado encantado: “Estoy orgulloso siempre de vosotros y lo digo a boca llena”. Santi, además, ha lanzado una propuesta a los productores musicales de nuestro país: “Igual que El Rey León se convirtió en musical yo creo que Toy Story se podría convertir perfectamente y si eso fuera así creo que seríais los protagonistas ideales”, una propuesta a la que se ha unido Yolanda: “Yo no sabía cómo expresarme y cómo valorar, no sabía qué contar pero es que es verdad, estaba viendo un musical y seríais vosotros, os lo juro, es que era como muy mágico, muy bonito”.