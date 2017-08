Gala 6: Iban Velacoracho - Risto Mejide - Amo a Laura

telecinco.es

“Solo te voy a decir una cosa Iban, piensa que cuando ha empezado la actuación Yolanda me ha dicho, ¿quién es? Digo Risto, y me contesta, no hombre, el que hay debajo, imagínate”, ha contado Santi, su capitán. Yolanda se ha explicado: “Yo es que flipo mucho contigo, de verdad, ya sé que hoy estoy diciendo que flipo con todos, pero es que para flipar porque Iban tiene algo que es que… eres un artista de verdad. Tienes algo muy grande”.

RISTO

Cuando era jurado

Metía mucha caña

A los cantantes

En los programas

Todos se cagan

Si abro la boquita

Lloraban los artistas

Con dos palabritas

Y de un tiempo a esta parte

Siento algo emocionante

Me he visto en tu vida

Y no puedo emocionarme

Es verte y ponerme a sudar

Se me empaña el cristal

Y tengo que gritar

RISTO+COROS

¡Amo a Laura!

RISTO

Cómo me ha ablandado el matrimonio



RISTO+COROS

¡Amo a Laura!

RISTO

Yo que era el mismo demonio

Y para demostrarle mi amor

Siempre lo hacemos sin gafas de sol

“A ELLA NUNCA SE LE BORRAN NUESTROS PLANES

TODO LO COPIA PORQUE ES UNA LAURA ESCANER.

DESDE QUE EMPEZAMOS A SALIR, MI MAL HUMOR HA MUERTO

ANTES TE COGÍA MANÍA Y AHORA, SI TE HE RISTO NO ME ACUERDO”

RISTO+COROS

¡Amo a Laura!

RISTO

Y lo demostramos con mil fotos

RISTO+COROS

¡Amo a Laura!

RISTO

Del Instagram los más empalagosos

Y para demostrarle mi amor

Siempre le digo all you need is love, o no