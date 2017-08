Àlex Márquez: "En estas dos últimas carreras no sé qué pasa que a una vuelta no me sale"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha afirmado al término de la sesión clasificatoria del Gran Premio de Austria, donde ha finalizado en tercera posición, que no se explica por qué últimamente "a una vuelta" no le "sale", y se ha mostrado satisfecho de cara a la carrera de este domingo.

"En estas dos últimas carreras no sé qué pasa que a una vuelta no me sale. Tengo muy buen ritmo, me siento muy cómodo y la última vuelta me la he encontrado porque estaba a 29.6, estaba un poco pillado, tenía dos pilotos detrás y digo 'corto y que tiren ellos así tengo algun rebufo', porque no había tenido ninguno y justo venía Franco -Morbidelli-", indicó en declaraciones a Movistar MotoGP.