Canet: "Hemos recortado distancia al segundo, pero tenemos que ser más ambiciosos"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que lo mejor de su quinto puesto en el Gran Premio de Austria es que con ello han conseguido recortar "distancia con el segundo clasificado" en el Mundial, aunque ha indicado que deben ser "más ambiciosos" en próximas carreras.

El valenciano explicó que ha sido una carrera "muy complicada". "Todos los pilotos del grupo frenaban muy tarde y nos hemos molestado mucho. Al principio me ha costado mucho porque no tenía un buen feeling con la moto, así que he tenido que ir cambiando y adaptando mi estilo de pilotaje. Finalmente, he conseguido rodar más rápido y alcanzar al grupo de nuevo", manifestó.