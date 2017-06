Canet: "Tenemos que refinar nuestro ritmo"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado tras firmar el noveno mejor tiempo tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, sexta prueba del Mundial, que la puesta a punto de su Honda está "perfecta" y que deben "refinar" el ritmo de cara a la calificación y a la carrera.

"Podemos decir que ha sido un día muy positivo porque este cambio me ha gustado mucho; esto me ha permitido divertirme encima de la moto y hacer buenas vueltas con buen ritmo. Al final he encontrado un poco de tráfico y no he podido hacer una vuelta limpia, pero hemos comprobado que la moto con el neumático nuevo se comporta muy bien", apuntó al respecto.