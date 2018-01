Jonas Folger renuncia al Mundial 2018 porque no se siente "capaz de pilotar al 100%"

El piloto alemán Jonas Folger, que se perdió la última parte de la pasada temporada aquejado de una mononucleosis, ha anunciado su renuncia a competir en el próximo Mundial de MotoGP al no sentirse "capaz de pilotar al 100%", una decisión que ha causado estupor en el equipo Monster Yamaha Tech 3 donde iba a iniciar su segunda temporada en la máxima cilindrada del campeonato.

"Estoy triste de decir esto, pero no pilotaré en MotoGP en 2018. No he sido capaz de alcanzar las mejoras que esperaba, y no me siento capaz de pilotar una MotoGP al 100% (...) Espero volver algún día y quiero agradecer a todos por vuestro apoyo", anunció Folger a través de un comunicado.

El máximo responsable del equipo, Hervé Poncharal, no ocultó su enorme sorpresa por esta renuncia. "Ayer por la noche (martes), recibí una llamada de Bob Moore, manager de Jonas Folger. No me podía creer lo que Bob me estaba diciendo por teléfono, que Jonas Folger había decidido no pilotar en la temporada 2018 porque no se siente recuperado al 100% mental y físicamente", explicó, añadiendo que le "cuesta creerlo", sobre todo por que tenía "mucha fe" en el germano.