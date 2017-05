Lorenzo: "He conseguido ser la primera Ducati los dos días de test"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) se mostró "satisfecho" tras los dos días de test privado que se ha desarrollado en Barcelona, junto a su compañero Andrea Dovizioso, y destacó el hecho de haber sido el más rápido del equipo en ambas sesiones de preparación sobre el asfalto de Montmeló.

Lorenzo aprovechó la cita para trabajar "intensamente" y poder preparar mejor el Gran Premio de Catalunya, séptima cita del Mundial, que se disputará en Montmeló del 9 al 11 de junio. "Ha sido un test muy interesante. En dos días he dado casi 150 vueltas, he acumulado muchos kilómetros y nos llevamos cosas positivas. Además, he conseguido ser la primera Ducati los dos días", dijo el balear.