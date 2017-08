Lorenzo: "Ha sido la mejor carrera del año"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha admitido que la carrera de este domingo en el Gran Premio de Austria "ha sido la mejor del año", en la que ha quedado en cuarta posición en un circuito favorable para las Ducati, y cree que está cada vez más cerca de "luchar por victorias" porque le sabe sacar más "rendimiento" a la moto.

Lorenzo acusa el no poder "mantener el ritmo" de cabeza por varios fallos con la "potencia", la "gasolina" y el "neumático". "Esta vez nos ha faltado potencia porque a partir de la tercera vuelta he tenido que cambiar el mapa y poner uno más bajo de potencia para conservar la gasolina (he llegado muy justo). Me he pasado gran parte de la carrera sin la potencia de los entrenamientos y en la recta perdía mucho con respecto a mis rivales. También he perdido mucho neumático en el lado derecho, no he podido mantener el ritmo y se ha escapado el grupo delantero", añadió.