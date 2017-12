Marc Márquez: "Estoy en mi sueño, Honda es la fábrica más grande y potente"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que el tema de su continuidad en su equipo será uno "más al que estar atento" el año que viene, pero dejó claro que ya está viviendo su "sueño" que era el estar "en la fábrica más grande y más potente del mundo" y que a pesar de su juventud y de tener seis títulos no necesita de momento "extramotivaciones".

"Es un tema más al que estar atentos para 2018 en tu cabeza. No tiene secreto, todo el mundo prefiere esperar cómo va cada moto y fábrica, dónde están los pilotos y cómo estás tú y cómo te sientes. Me he sentido valorado en Honda y muy cómodo, pero vamos a ver cómo va la pretemporada y las primeras carreras", señaló Márquez durante un acto de Estrella Galicia.