Noelia de 'GH17' ya sabe todo sobre el "conejito blanco" de Miguel Vilas

Miguel Vilas ex concursante de 'Gran Hermano' lleva unos días muy misterioso. Después de que nos sorprendiera, primero con un cambio de look en su pelo mostrando una melena larga y luego con unas fotos veraniegas en bañador... esta semana, lo hace con una cuenta atrás de algo que no tenemos muy claro. Miguel lo denomina "Mi conejito blanco" y parece que va a ser un gran cambio . La cuentra atrás ya ha comenzado y Noelia, su compañera de concurso, ya lo sabe. Por sus caras y comentarios parece algo increíble. Noelia sorprendida comentaba: "No... no, no, no... esto es coña, ¿no? Esto es mentira. Illo, está loco perdido. Madre mía, Cristo del Calvario , se le va la olla mucho, flipo".