¡Exclusiva! Dos capas de brillo, rosas pastel… Los secretos de belleza de Isabel Pantoja

La coleta y las gafas de sol de Isabel Pantoja se han convertido en dos de sus señas de identidad. Pero hay muchos más trucos y recursos de estilo que definen su imagen. ¿Cuáles son los secretos de belleza de la cantante? ¿Tiene alguna manía? Se lo preguntamos a su asesora de belleza, Valeria, que nos desvela los imprescindibles, los fetiches y hasta los detalles más sutiles del look de la artista.

¿Qué destacarías de Isabel Pantoja?



Su arte.



¿Has tenido el placer de escucharla cantar en directo?



Sí que la oyes, como a cualquier persona… Se le ha pegado el ‘Despacito’.



¿Tiene algún color fetiche o preferido?



Le gusta ir cómoda, así que utiliza mucho rosa pastel, algún nude, transparentes, porcelanas… eso en su día a día. También le gusta mucho la manicura francesa. Bueno, le encanta. El rojo le gusta, los colores corales también le gustan y los ha usado muchísimo, pero ahora mismo no se lo pone.



FOTO: Isabel Pantoja, con una cuidada manicura francesa.

¿Cada cuánto tiempo le realizas el tratamiento?



Las uñas tienen un mantenimiento de 20 días aproximadamente, pero hay ocasiones en las que necesita más asiduidad. Por ejemplo, el concierto de Sevilla y el de Murcia los tenía muy seguidos, como una semana de diferencia, y le atendí para los dos. Lo importante es que justo para su espectáculo tenga el máximo brillo, el máximo esplendor… Una cosa que le gusta mucho y que no me lo pide casi nadie es poner dos capas de brillo. Y los esmaltes son todos de primeras firmas y primerísima calidad, todo cuidado al detalle.

Para su espectáculo quiere el máximo brillo y el máximo esplendor

¿Cuáles son los hits de belleza de la Pantoja?



A ella le gusta mantener un aspecto muy natural, muy cómodo… Pero hay que tener en cuenta que detrás de un aspecto natural siempre hay mucho trabajo, un trabajo mucho más difícil porque es más minucioso, pero sí que es verdad que ella necesita estar cómoda. Cuando viaja a Chile no va la manicurista con ella y necesita unas uñas que le duren y que estén perfectas. Por ejemplo las uñas de los pies para los zapatos, piensa en una uña mal limada al ponerse una media o algo… Son cosas, detalles, que tienen que estar muy, muy pulidos.



Isabel no sale a la calle sin…



Lo básico para ella son sus manos y sus pies. Isabel se puede hacer una coleta porque tiene un pelazo, se lava el pelo y se hace una coleta y ya está. El resto puede ir vestida como sea, pero lo que no puede faltar nunca son las manos y los pies. Desde la hidratación de los pies, que le gusta a ella misma hacerse con unos guantes de hidratación que le he dejado yo, y las manos también. Lo que es fundamental son las dos capas de brillo.

Cuando Isabel Pantoja está con sus nietos se acaba el mundo

¿Dónde le haces los tratamientos de belleza? ¿Viene ella o vas tú a Cantora?



Siempre tiene que ser en un sitio privado, ya sea en su casa, en el hotel, en Cantora mismo… Siempre en un sitio discreto. En una ocasión su peluquero no podía venir a Madrid (tiene su propio peluquero) y sí que vino aquí, pero fue algo muy discreto.



¿Cómo es ella en las distancias cortas?



Sinceramente, me sorprendió mucho. Es una mujer muy graciosa, se ríe de cosas muy simples, es muy cariñosa con sus nietos, ahí es dónde pierde todo porque le vuelven loca, los ama con locura. Para ella ya no hay más nada, están sus nietos y se acaba el mundo. Es mucho más risueña y más cercana de la imagen que ella misma da.



¿Nos estás hablando de una Isabel que no parece tener nada que ver con aquella que vimos diciendo 'Dientes, dientes, que es lo que les jode'?



Sinceramente, creo que todas las personas tenemos derecho a evolucionar y a crecer. En esa época yo no la conocía, no sé si en su entorno íntimo era así porque puede ser, pero ahora veo a una mujer muy tranquila, que está muy centrada en su trabajo y en su familia, muy graciosa y muy amable.

¿De qué habláis mientras que le estás haciendo los pies?



Isabel es una mujer que sabe muchísimo de moda y coincide que yo estudié moda también, por lo que siempre hablamos de nuevos diseñadores, de la nueva de Dior por ejemplo, y veo que sabe más de lo que me imagino… Por ejemplo me dice “las Kardashian ahora llevan las uñas grises, yo creo que va a ser la nueva tendencia”; y yo le digo “¿te animas Isabel con un gris?"; y me dice “venga, venga pónmelo”, pero cuando se lo voy a poner me dice “no, no… estoy bromeando”. A lo mejor el día de mañana se pone un verde, pero ahora mismo no se va a poner un gris.

¿Cómo te recibe cuándo vas a Cantora? ¿Está en chándal o en bata?



Depende del día, pero lo que está es cómoda en casa… Isabel Pantoja es un extraterrestre disfrazado de mujer normal porque yo cuando la veo es una señora muy agradable, una persona tan normal como lo puede ser tu madre o la mía, que te dice “¿Hija has comido?".



Ya que estás en Cantora… ¿Tratas a alguien más? ¿A su madre o a Agustín?



Su mami, que es su tesoro, siempre está con ella. Es una señora mayor e Isabel siempre está pendiente de ella. A su hermano Agustín también le conozco, pero con quién nunca he coincidido, a pesar de que me llevo muy, muy bien con ella, es con Anabel.

Cantora da una sensación muy impresionante, es muy bonito ver las fotos y recuerdos de Paquirri

Anabel también es clienta tuya, ¿A ella sí la tratas aquí en tu centro?



Sí, a Anabel la trato aquí.



¿Tiene Anabel algún tratamiento o gusto común con su tía Isabel?



Lo que veo es que las dos tienen un pelazo increíble y también que Anabel cuida los detalles, pero de una manera muy discreta. Sí que se deja aconsejar y poquito a poco ella se hace cosas. Por ejemplo, cuando yo la conocí, era una persona más callada, más suya, pero luego le doy unos achuchones y es muy risueña también. Me imagino que es un poco por no saber con quién estás hablando. No sé si es desconfianza o precaución porque nunca sabes con qué tipo de persona estás hablando.



FOTO: Isabel Pantoja en uno de sus últimos conciertos, con unas largas y cuidadas uñas rosa palo.

En las redes sociales hemos visto que Raquel Bollo también es clienta tuya ¿cómo la notas desde que está enamorada?



Cuando vino aquí yo no sabía nada… Creo que todavía no se había dado la noticia de que estaba con una persona. Sí que puedo decirte que es muy agradable.

Isabel Pantoja ha hecho un arte de saber qué le queda bien

¿Raquel tiene tratamientos comunes con Anabel e Isabel Pantoja? ¿Se pinta las uñas del mismo color que Isabel?



Son más o menos parecidas. Sí, en ese aspecto sí, las cosas muy pulidas, muy clásicas, su esmalte permanente en los pies, con un buen brillito, que se vea todo muy saludable, muy bien hecho. Todo muy, muy bien hecho. Pero por ejemplo, a Raquel le gustan más los colores tostados y a Anabel le gustan los colores más vivos: rojitos, naranjas… Anabel se atreve con todo: un día le puse en una mano un naranja y en la otra un naranja más oscuro y me dijo: “Bueno, me las dejo así”. Anabel es atrevida y tan risueña como vemos en su Instagram. En cambio Raquel sí que me parece muy maja en las distancias cortas, pero me da la sensación de que con gente que no conoce es más tímida, no se deja ver mucho.



Se ha dicho que este año no han tenido una gran celebración en el cumpleaños de Isabel Pantoja, ¿pero tú fuiste para ponerla guapa para la ocasión?



Sí, a ella siempre le gusta estar bien, sobre todo para su familia. Para ella cualquier ocasión es buena para verse bien. Era su día, era un día especial…



¿Le hiciste algún tratamiento especial para ese día?



No, no. Siempre quiere llevar las uñas naturales, quería un rosa palo. Sí que es verdad que el cumpleaños fue muy discreto por lo que yo vi que estaban preparando. No me quedé, me vine el día anterior pero ya se veía movimiento alrededor, había paparazzis…

Es un extraterreste disfrazado de mujer normal, es una señora muy agradable

¿Tú notas el mal rollo que dicen que hay en Cantora o es la casa de una familia normal?



No, yo no he notado mal rollo, todo lo contrario, me encantó. Desde que entré, que es una casa que todo el mundo ha visto por televisión, noté la sensación de que es muy impresionante, ver las fotos y los recuerdos que tienen de Paquirri... es todo muy bonito. Es una sensación de que se mantiene la esencia y hay algo, pero no es malo. No es una sensación mala ni mucho menos, es más bien impresionante.



FOTO: Para Isabel Pantoja, cuenta Valeria, cuidar sus manos y pies es fundamental.



¿Tiene Isabel una sala concreta para sus tratamientos de belleza?



Sí, ella me recibe siempre en una sala y siempre estamos ahí en el mismo sitio. Conecta con la cocina y siempre te ofrece un refresco o la hora de la comida, lo que sea.



El otro día coincidiste en Cantora con Kiko Rivera y con Irene ¿se le nota a él ya la pérdida de peso?



Sinceramente, no sabía ni que se había hecho una operación, cuando escuché hablar del tema, lo deduje. Pero como no le conozco de antes en persona tampoco puedo comparar.

A mí siempre me coge la lima de uñas y se da su toque

Supongo que al ser la primera vez que los veías no tuviste ocasión de tocarle la barriguita de embarazada a Irene…



No, tampoco la conocía pero sin embargo me pareció una chica mucho más guapa en persona y muy agradable.



Por las imágenes que hemos visto, tenemos la sensación de que Cantora tiene una decoración rústica, pero… ¿es todo así? ¿hay habitaciones con decoración moderna? ¿qué aire se respira allí?



No sé si es rústica la palabra, pero yo percibo mucho lujo. Si bien es rústico, yo percibo mucho lujo. No conozco más que dos o tres salitas porque tampoco ha hecho falta conocer más. La verdad es que a mí la casa me gustó mucho, me llamó mucho la atención. También es verdad que yo no soy de aquí y ver detalles del mundo del toro me resulta muy extraño y muy llamativo. Es muy bonita, se percibe lujo en cada detalle.



¿Cómo te sientes siendo la asesora de belleza de Isabel Pantoja?



En un principio no te lo puedes creer, luego dices 'sí, sí, soy yo', luego dices '¡jo! Es que es la reina de la copla…' El primer día ni comí ni me acordaba de que no había comido. Te das cuenta de que toda la gente que la rodea a ella es la mejor: el mejor peluquero, el mejor maquillador… Su maquillador ha maquillado a la Reina y a gente en Hollywood y sientes una presión extra. En esto me siento muy halagada porque sé que le gusta lo mejor y en ese aspecto sí que me preocupo mucho por traer el mejor producto me cueste lo que me cueste, aunque lo tenga que traer del extranjero, y creo que eso es un punto a mi favor.

Su maquillador ha maquillado a la Reina y a gente en Hollywood

¿Cómo es Isabel cómo clienta? ¿Se deja guiar por ti o tiene claro lo que quiere?



Creo que Isabel ha hecho un arte de saber qué es lo que le queda bien, cómo le gustan las cosas específicamente y sabe al detalle todo lo que necesita. Ella podría darme clases a mí de cómo hay que pintarle las uñas.



Me has dicho que hablas mucho de moda con Isabel y ella usa mucha camisa ancha, ponchos… ¿Le cambiarías algo de su estética?



Le cambiaría algo que no tiene que ver con su indumentaria. Llevo tiempo detrás de ella y de Anabel para hacerles el microblanding, que es un tratamiento muy nuevo que se lleva haciendo mucho tiempo en Estados Unidos: Kim Kardashian lo lleva, un montón de actrices lo llevan, Adele lo lleva… Es un tatuaje muy finito en las cejas que es para dar la sensación de ceja más poblada, de ceja maquillada cuando no estás maquillada. Nadie tiene las cejas perfectas, a todas nos falta… Y me encantaría hacérselo, pero a ver.



¿Y respecto a su outfit? ¿La ves dispuesta a un cambio o es muy tradicional también en ese aspecto?



Más que tradicional, ella sabe lo que le gusta, lo que le queda bien y creo que se encarga de ser muy perfeccionista también a la hora de mostrarse ante su público. Ella quiere dar lo que la gente espera de ella: ir muy espectacular. Sinceramente es que está hasta en el más mínimo detalle. Si tiene que coger a la bordadora y decirle 'ponme dos cremalleras, ponme una piedra más aquí' yo estoy segura de que es capaz de hacerlo ella misma si la dejan. A mí siempre me coge la lima y repasa algún detalle, se da su toque siempre.