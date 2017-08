¡Tenemos las imágenes! El verano ibicenco más loco de Anabel Pantoja y Luis Rollán

Ya pudimos comprobar que Anabel había tomado la decisión de incendiar sus redes deleitándonos con algún que otro posado veraniego , pero para la sobrina de la Pantoja no es suficiente y ha querido regalarnos algunas instantáneas del viaje que se está marcando por Ibiza con su amigo Luis Rollán. Que si un topless de espaldas a lo Edurne o un atardecer impresionante, Anabel muestra al detalle sus vacaciones.

Pero, ¿con quién está compartiendo Anabel días de playa y noches de fiesta? Pues con su amigo Luis Rollán, entre otros. Que si ahora posamos en la piscinita o de marcha ‘ibizenca’ por la noche, no hay nada que ambos no retrasmitan por sus redes. Los amiguísimos no dejan para mañana nada que puedan hacer hoy. ¡Buena filosofía de vida!