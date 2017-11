¡Ellos lo consiguieron! Los rostros ‘telecinqueros’ que vencieron a la depresión

Pasar por estados depresivos es un gran mal de este siglo del que nadie puede sentirse ajeno. Nadie está libre de padecer depresión. El último en reconocer públicamente que ha tenido pasajes oscuros en su vida ha sido Jorge Javier Vázquez. El presentador, en una entrevista a ‘Lecturas’, ha contado que ha atravesado un proceso depresivo. "Sentí que todo en mi vida iba tocando a su fin y que ya no podía esperar nada más”, ha declarado el presentador.

No es el único que hace público haber pasado por ello. La presentadora de ‘ Viva la vida ’, Toñi Moreno, reconocía en ‘ El programa del verano ’, sorprendiendo a todos, que ella había padecido en el pasado una profunda depresión. "Yo sufrí una, por ejemplo, y no tenemos que escondernos. Tenemos que hablarlo", confesó la comunicadora.

Toñi Moreno: "Yo tuve una depresión, eso te refuerza, no hay que esconderse" https://t.co/VcBY0N9n6h pic.twitter.com/LBCpt2VxEb

Fue allí donde Milá comentó sin pelos en la lengua que sufrió depresión. La periodista admitió que llegó un momento en el que lloraba, no dormía y sufría ansiedad por todo. Estaba metida en un “agujero negro” del que ella misma decidió salir: “Lo primero fue decir ‘hasta aquí’. Reconocer los límites, que estás mal, que estás enferma, que por la razón que sea no eres la misma persona que tú creías que eras, que tu cabeza no te responde” , confesó en pleno plató.