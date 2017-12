Los mejores "superconsejitos" de Aless Gibaja para brillar en 2018

¡No lloréis por el desamor! Aless lo tiene claro. Nadie necesita a nadie para ser feliz. Si te deja tu novio, es mejor que no llores para no estropear el maquillaje, y no tiene nada de malo estar solo, sus calcetines no tienen pareja y no están tristes. Así que si este año que comienza el amor no llama a tu puerta ¡disfruta de tu soltería!