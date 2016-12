El mensaje de Christian por el caso Nadia: “No pediré perdón por ser solidario”

El presentador de ‘Pasapalabra’ ha querido dar un mensaje por su participación en un calendario solidario por Nadia, la niña cuyo padre supuestamente estafó mintiendo sobre el tratamiento de su enfermedad. "Hace dos años, yo y un grupo de personas que salimos en la televisión estuvimos promocionando un calendario y me llamó la atención que uno de los famosos que colaboró con ese calendario pidió perdón. Pidió perdón por ser solidario. Yo no voy a pedir perdón, ni me gustaría que el resto de compañeros que trabajamos en ese calendario lo hiciera porque no podemos tergiversar la palabra solidaridad. Por una persona que ha hecho mal las cosas y que alguien se encargará de juzgar no podemos negar la ayuda a todos los demás. Por ser solidario nunca voy a pedir perdón y siempre diré, una vez más, que hay que ser solidario”