Rafa 'lo da todo' al ritmo de la famosa canción 'Never gonna give you up' 🎶

Durante la prueba, los concursantes ten铆an que averiguar qu茅 canci贸n era la que estaba sonando. En cuanto han sonado las primeras notas, Rafa no lo ha dudado ni un momento y ha decido pulsar la 'bombilla'. 'Never gonna give you up' de Rick Astley era la respuesta correcta, y 隆Rafa lo adivin贸!